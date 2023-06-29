Госдума приняла закон о софинансировании долгосрочных сбережений

Государство в течение трех лет будет добавлять до 36 тыс. рублей в год к долгосрочным сбережениям. Забрать средства можно через 15 лет или в особой жизненной ситуации.

Законопроект о долгосрочных сбережениях при софинансировании от государства прошел окончательное чтение в Госдуме. Об этом пишет «RG.RU».

Программа долгосрочных сбережений рассчитана минимум на 15 лет. Для участия понадобится заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). И уплатить взносы не менее 2 тыс. рублей за год.

Первые три года накопления будет софинансировать государство. Максимальная сумма, которую оно может добавить составляет 36 тыс. рублей в год.

Размер страхового возмещения по долгосрочным сбережениям - 2,8 млн рублей.

Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пополнять счет по программе можно из личных средств и за счет пенсионных накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования. Вносить деньги на счет сможет и работодатель.

Снять сбережения можно только через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В особых жизненных ситуациях забрать деньги можно без потери дохода.

Все средства, которые государство получит по программе, будут вкладывать в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации.

Кроме того, участники программы смогут получить инвестиционный налоговый вычет до 52 тыс. рублей со взносов в размере до 400 тыс. рублей.