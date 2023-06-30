💨 Нельзя дышать свежим воздухом в рабочее время

Работник пожаловался, что выходить из цеха на свежий воздух работодатель разрешает только в обеденный перерыв.
Роструд пояснил, что работодатель не обязан предоставлять перерывы для выхода из цеха на свежий воздух. Но он вправе установить порядок их предоставления на локальном уровне.
При этом время таких прогулов на свежем воздухе не будет включаться в рабочее. То есть, работодатель не будет его оплачивать.
Комментарии1
Главный бухгалтер
нужно вообще запретить оплачивать то время когда человек дышит!
ты или работаешь и за это получаешь зряплату, или дышишь - выбирай....