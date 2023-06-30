💨 Нельзя дышать свежим воздухом в рабочее время

Работодатель не обязан отпускать сотрудников на улицу, чтобы они там подышали свежим воздухом.

Работник пожаловался, что выходить из цеха на свежий воздух работодатель разрешает только в обеденный перерыв.

Роструд пояснил, что работодатель не обязан предоставлять перерывы для выхода из цеха на свежий воздух. Но он вправе установить порядок их предоставления на локальном уровне.

При этом время таких прогулов на свежем воздухе не будет включаться в рабочее. То есть, работодатель не будет его оплачивать.