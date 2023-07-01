ДОМ.РФ выпустил первые ипотечные облигации на 17,4 млрд рублей с закладными на жилье

Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024

Изначально переход на сертификаты физического лица и машиночитаемые доверенности планировался к 1 марта 2023 года, затем был перенесен на осень. Теперь появилась информация, что ЭЦП, выданные по старым правилам, сохранят актуальность до августа 2024 года. Расскажем, так ли это.