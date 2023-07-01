ДОМ.РФ выпустил первые ипотечные облигации на 17,4 млрд рублей с закладными на жилье

Впервые банк ДОМ.РФ выпустил ипотечные облигации с закладными на жилье в новостройках по договорам долевого участия. Об этом пишет «ТАСС».
Объем выпуска составил 17,4 млрд рублей.
Купонный доход будет рассчитываться следующим образом: к ключевой ставке ЦБ прибавят 0,9%.
До недавнего времени закладные по кредитам на квартиры в строящихся домах практически не выдавались, хотя по итогам 2022 года каждая третья ипотека приходилась на новостройки, - рассказала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
Ценные бумаги обеспечены кредитами банка ДОМ.РФ по семейной, льготной, дальневосточной и IT-ипотеке.
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