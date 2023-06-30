Руководству СФР запретят пользоваться айфонами не только на работе, но и дома

В СФР предложили исключить из пользования руководством СФР техники Apple. Причём не только в служебных, но и в личных целях.

Причиной послужило заявление ФСБ о том, что американские спецслужбы атаковали вирусами пользователей iPhone.

— Можно с уверенностью предположить, что интерес Агентства национальной безопасности США проявляется не только к информационным системам, но и к служебной деятельности или личной жизни руководителей СФР, – цитирует Telegram-канал Baza письмо начальника отдела безопасности и гражданской обороны центрального аппарата СФР.

Рядовым сотрудникам пока не запрещают использовать айфоны в свободное от основной работы время. Но на совещания их лучше с собой не брать.