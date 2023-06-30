Руководству СФР запретят пользоваться айфонами не только на работе, но и дома

Причиной послужило заявление ФСБ о том, что американские спецслужбы атаковали вирусами пользователей iPhone.
— Можно с уверенностью предположить, что интерес Агентства национальной безопасности США проявляется не только к информационным системам, но и к служебной деятельности или личной жизни руководителей СФР, – цитирует Telegram-канал Baza письмо начальника отдела безопасности и гражданской обороны центрального аппарата СФР.
Рядовым сотрудникам пока не запрещают использовать айфоны в свободное от основной работы время. Но на совещания их лучше с собой не брать.
Комментарии1
Главный бухгалтер
а почему речь только об СФР ? все остальным ведомствам уже запрещено или все самые секретные секреты в СФР находятся?
вдруг ЦРУ узнает о размере пезии и пособия по ВН