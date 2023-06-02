ФСБ: Американские спецслужбы атакуют пользователей Apple

Федеральная служба безопасности вместе с ФСО раскрыли операцию американских спецслужб, которые атаковали вирусами пользователей iPhone. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

ФСБ считает, что Apple следит за людьми, которые представляют интерес для американских властей.

Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании «Apple» с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств «Apple» не соответствует действительности, - сказано в сообщении.

Несколько тысяч пользователей iPhone из разных стран подверглись вирусной атаке.

В мае 2023 года Федеральное бюро расследований США сообщило, что обнаружило и обезвредило вредоносную программу под названием Snake («Змея»). Предположительно ей пользовались сотрудники ФСБ для кибершпионажа.