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Бухгалтеры

Необходимость подрабатывать у россиян выросла до максимума за восемь лет. А вы берете подработку?

Аналитики HeadHunter выяснили, что люди чаще снижают зарплатные ожидания и ищут больше подработок, чем раньше.
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Во II квартале 2023 г. индекс успеха трудоустройства россиян в ближайшей перспективе упал на 0,04 пункта (на 2%) и составил 0,11, узнали эксперты (их слова цитируют Ведомости).

Растет при этом показатель готовности снизить зарплатные амбиции — на 0,06 пункта, а вот индекс критичности поиска работы прибавил 0,05 пункта, но все равно оказался в отрицательной зоне (-0,35).

Эти цифры ведут к том, что подработки люди начинают искать гораздо чаще, чем когда бы то ни было за последние 8 лет. А у вас с этим как, коллеги?

Тем более, что падают и ощущения стабильности работы, если не брать в счет некоторые регионы. Так, угрозу увольнения меньше всего ощущают соискатели из Северо-Западного округа, а больше всего – респонденты из Москвы и Московской области.

Некоторые меняют профиль работы — например, бухгалтеры переходят на более прибыльные участки. Один из таких — маркетплейсы: бухгалтеры, которые умеют работать с ними, сейчас на вес золота.

На “Клерке” для таких бухгалтеров есть специальный курс. По итогам:

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Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    39 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Я беру

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