Поменяли бланки заявлений для перевода пенсионных накоплений из СФР в НПФ и обратно

Новые бланки утвердили приказом СФР от 26.05.2023 № 908. Документ опубликован на официальном портале.
В частности, будут такие новые бланки:
заявление о переходе из СФР в НПФ;
заявление о досрочном переходе из СФР в НПФ;
заявление о переходе из НПФ в СФР;
заявление о досрочном переходе из НПФ в СФР;
заявление о переходе из одного НПФ в другой НПФ;
заявление о досрочном переходе из одного НПФ в другой НПФ.
Также приказом Минтруда от 30.05.2023 № 479н утвердили порядок передачи информации из СФР в НПФ, чтобы там могли начислить людям накопительную пенсию или выплатить пенсионные накопления.
В частности, СФР будет сообщать, если у человека необходимые для выхода на пенсию пенсионные баллы и стаж. Также СФР сообщит размер страховой пенсии, ведь от него зависит, будет человек получать свои накопления частями или единовременно.
Напомним, страховую пенсию дают в 60/65 лет (с учетом переходного периода), а накопительную – в 55/60.
В 2023 году накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.
Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом. Но сделать это могут не все. Сначала считают размеры накопительной пенсии и страховой.
Если накопительная меньше 5 % от страховой, то деньги отдадут одной суммой.
Если больше – будут платить накопительную пенсию.
Пример расчета – здесь.
Комментарии