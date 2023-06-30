Поменяли бланки заявлений для перевода пенсионных накоплений из СФР в НПФ и обратно

Если вы хотите перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, или, наоборот, вернуть их в государственный, надо заполнить заявление.

Новые бланки утвердили приказом СФР от 26.05.2023 № 908. Документ опубликован на официальном портале.

В частности, будут такие новые бланки:

заявление о переходе из СФР в НПФ;

заявление о досрочном переходе из СФР в НПФ;

заявление о переходе из НПФ в СФР;

заявление о досрочном переходе из НПФ в СФР;

заявление о переходе из одного НПФ в другой НПФ;

заявление о досрочном переходе из одного НПФ в другой НПФ.

Также приказом Минтруда от 30.05.2023 № 479н утвердили порядок передачи информации из СФР в НПФ, чтобы там могли начислить людям накопительную пенсию или выплатить пенсионные накопления.

В частности, СФР будет сообщать, если у человека необходимые для выхода на пенсию пенсионные баллы и стаж. Также СФР сообщит размер страховой пенсии, ведь от него зависит, будет человек получать свои накопления частями или единовременно.

Напомним, страховую пенсию дают в 60/65 лет (с учетом переходного периода), а накопительную – в 55/60.

В 2023 году накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом. Но сделать это могут не все. Сначала считают размеры накопительной пенсии и страховой.

Если накопительная меньше 5 % от страховой, то деньги отдадут одной суммой.

Если больше – будут платить накопительную пенсию.

Пример расчета – здесь.