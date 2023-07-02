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МИР

До конца года карты «Мир» появятся в пяти-шести новых странах

Несколько стран подключатся к российской платежной системе «Мир». Трансграничные переводы будут доступны не только из РФ за границу, деньги можно будет пересылать из-за рубежа.
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Центробанк расширяет список стран, которые принимают карты отечественной платежной системы «Мир». В 2023 году еще несколько стран будут работать с картами «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Сейчас пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода денег через систему быстрых платежей (СБП). Пересылать средства можно из РФ за границу, скоро осуществлять переводы будет можно и из-за рубежа.

Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году, - сказала Алла Бакина.

Недавно мы писали, что карты «Мир» теперь принимают на Кубе.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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