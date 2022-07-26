Банковские карты

Теперь «Мир» пришел на Кубу

Уже сейчас с карты «Мир» в кубинских банкоматах можно снять песо. На очереди — оплата покупок в кубинских кафе и магазинах.

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С недавних пор картой «Мир» можно оплачивать покупки в Южной Корее. Теперь «Мир» принимают банкоматы в Гаване и в крупных туристических центрах Кубы.

Следующий этап — прием карт «Мир» во всех кубинских точках продаж.

Эти меры должны привести к восстановлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма в Кубу. Такую надежду выразил советник посольства.

Картами «Мир» можно пользоваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Нигерия, Таиланд, Мьянма и Бахрейн только планируют предоставить такую возможность.

Об этом сообщил Frankrg.

А еще, картой «Мир» стали платить чаще за услуги ЖКХ.

 

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