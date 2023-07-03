Для блогеров надо сделать специальный ОКВЭД, считают в Госдуме

Это нужно, чтобы решить проблему правового статуса блогеров, считает первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Яна Лантратова предложила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову внести в ОКВЭД отдельный вид деятельности для блогеров. Об этом пишет ТАСС.

Новый код в ОКВЭД будет называться 73.3 «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

Новая мера, по мнению авторов, поможет решить проблему правового статуса блогеров. Кроме того, власти могут в будущем создать особый реестр блогеров, которые создают экспертный и конструктивный контент.

Сейчас правовой статус блогеров находится в пограничном поле: власти давно говорят о том, чтобы приравнять их к СМИ. Теперь вот для них могут сделать отдельный вид деятельности.

Многие блогеры, между тем, сейчас ведут бизнес на УСН. Вот хороший курс для бухгалтера, который хочет им помогать.