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Коды ОКВЭД

Для блогеров надо сделать специальный ОКВЭД, считают в Госдуме

Это нужно, чтобы решить проблему правового статуса блогеров, считает первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
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Яна Лантратова предложила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову внести в ОКВЭД отдельный вид деятельности для блогеров. Об этом пишет ТАСС.

Новый код в ОКВЭД будет называться 73.3 «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

Новая мера, по мнению авторов, поможет решить проблему правового статуса блогеров. Кроме того, власти могут в будущем создать особый реестр блогеров, которые создают экспертный и конструктивный контент.

Сейчас правовой статус блогеров находится в пограничном поле: власти давно говорят о том, чтобы приравнять их к СМИ. Теперь вот для них могут сделать отдельный вид деятельности.

Многие блогеры, между тем, сейчас ведут бизнес на УСН. Вот хороший курс для бухгалтера, который хочет им помогать.

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 35 минут назад

    Новый код в ОКВЭД будет называться 73.3 «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

    интересно, а этот, так называемый, "отдельный оквэд для блогеров" будет в себя включать:

    -продажу непродовольственных товаров

    -посреднические услуги (примерно по 10 позициям их видов)

    ??????

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