Системообразующие предприятия получат дополнительные кредиты на 3 млрд рублей

Льготные кредиты смогут взять больше 100 компаний из сферы промышленности и торговли.

Правительство дополнительно выделит больше 3,2 млрд рублей на льготные кредиты для предприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

В 2023 году на кредиты системообразующим предприятиям уже было выделено около 25 млрд рублей. На эти деньги бизнес пополняет оборотный капитал, закупает сырье и платит сотрудникам зарплату.

На субсидирование ставки по кредитам для более 100 организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше 3 млрд рублей, - сказал Михаил Мишустин.

Также правительство сохранит льготную ставку по займам, которые бизнес брал в 2022 году.

Льготная ставка по кредитам для предприятий АПК составляет 10%, для промышленных и торговых компаний – 11%.