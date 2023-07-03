🤔Какие ФСБУ действуют в 2023 году? Бухгалтеры запутались

Применять федеральные стандарты бухучета должны многие компании, но как оказалось, не все бухгалтеры об этом знают.

Наши менеджеры спросили у подписчиков, как у них сейчас с настройкой бухучета под действующие ФСБУ. И выяснилось, что не все бухгалтеры в курсе, какие стандарты надо применять.

Еще есть стандарты, которые пока применять не обязательно. Но компании вправе применять их досрочно в добровольном порядке.

Это:

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год .

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — обязателен к применению с 1 апреля 2025 года.

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