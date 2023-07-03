🤔Какие ФСБУ действуют в 2023 году? Бухгалтеры запутались

Наши менеджеры спросили у подписчиков, как у них сейчас с настройкой бухучета под действующие ФСБУ. И выяснилось, что не все бухгалтеры в курсе, какие стандарты надо применять.
Между тем, в 2023 году для бухучета действуют:
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Еще есть стандарты, которые пока применять не обязательно. Но компании вправе применять их досрочно в добровольном порядке.
Это:
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — обязателен к применению с 1 апреля 2025 года.
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