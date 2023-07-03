Утвердили типовые уставы для НКО

Приказ от 30.06.2023 № 163 опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ заработает с 11 июля 2023 года.
Смотрите в нашей таблице, какие уставы утвердили.
№ приложения к приказу Минюста
Для какой НКО устав
1
Местная общественная организация
2
Религиозная общественная организация
3
Местное общественное движение
4
Религиозное общественное движение
5
Ассоциация (союз)
6
Община коренных малочисленных народов
7
Общественно полезный фонд
8
Частное учреждение
9
Автономная некоммерческая организация
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