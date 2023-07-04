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Воинский учет

Стало известно, как будут отбирать водительские права за неявку в военкомат

Если мужчина не явился в военкомат по повестке, в единый реестр воинского учета поступят сведения об ограничении прав на управление автомобилем. Далее в течение суток эти данные поступят в ГИБДД.
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Отменять такое ограничения будут после поступления соответствующего решения, также сформированного в реестре воинского учета.

Такие нормы заложены в приказе МВД от 21.06.2023 № 426, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этот документ разработан во исполнение закона об электронных повестках.

В апреле приняли закон о создании единой базы, где будут личные паспортные данные военнообязанных, номера их ИНН и СНИЛС. Также в реестре укажут актуальное место работы и адрес фактического проживания, сведения об иностранном гражданстве, здоровье и образовании.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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