Стало известно, как будут отбирать водительские права за неявку в военкомат

Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.