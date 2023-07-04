✅ Налоговики провели списание взносов ИП 1% за 2022 год. Это видно в ЛК физлиц

Увидеть свое актуальное сальдо ЕНС и списанные взносы ИП могут в кабинете налогоплательщика-физлица.

В личном кабинете ИП взносы 1% по сроку 03.07.2023 еще не списались, судя по данным ЕНС. Впрочем, у большинства эти данные не актуальны. Информация отображается на вчерашний день.

А вот в кабинете физлица данные актуальны.

Вот скрин из ЛК ИП:

Вот скрин из ЛК физлица:

Списание взносов произошло 04.07.2023, хотя срок их уплаты – 03.07.2023.

Кстати, в Telegram-чате ФНС ИП жалуются, что у них списали взносы два раза – с резерва (отложенной переплаты), и с сальдо ЕНС.

А что со взносами в ваших ЛК? Все прошло гладко?