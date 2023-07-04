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ЕНП (единый налоговый платеж)

✅ Налоговики провели списание взносов ИП 1% за 2022 год. Это видно в ЛК физлиц

Увидеть свое актуальное сальдо ЕНС и списанные взносы ИП могут в кабинете налогоплательщика-физлица.
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В личном кабинете ИП взносы 1% по сроку 03.07.2023 еще не списались, судя по данным ЕНС. Впрочем, у большинства эти данные не актуальны. Информация отображается на вчерашний день.

А вот в кабинете физлица данные актуальны.

Вот скрин из ЛК ИП:

Вот скрин из ЛК физлица:

Списание взносов произошло 04.07.2023, хотя срок их уплаты – 03.07.2023.

Кстати, в Telegram-чате ФНС ИП жалуются, что у них списали взносы два раза – с резерва (отложенной переплаты), и с сальдо ЕНС.

А что со взносами в ваших ЛК? Все прошло гладко?

Комментарии

6
  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 1 час назад

    что это было вообще непонятно.

    ну то есть сумма взносов списалась правильная, частично из отложенных частично с сальдо. причем непонятная сумма отложенных ушла полностью, что там в ней было одному богу известно.

    НО! до этого они пенями в плюс минус нах....вертили непойми чего, по моим подсчетам кидалово на 4200, завалил их запросами на принадлежность сумм и акт сверки. 

    боюсь представить что там у компаний с оборотами происходит. с каждого по десяточке, двадцаточке, полтинничку под шумок глядишь и перед начальством можно график красивый показать.

    в лк физлиц кстати по нескольким ип ничего не списалось как и лк ип. есть подозрение что эта хваленая автоматическая система работает ручками живых людей.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      56 минут назад

      причем непонятная сумма отложенных ушла полностью, что там в ней было одному богу известно.

      +1. как с языка сняли. Что там было - х.з. Как пришло, так и ушло )

  • Логотип Natalie Chi
    Natalie Chi 1 час назад

    Ну вообще-то даты документов-оснований поставлены 03.07.2023. А сегодня получается как бы отразили

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 53 минуты назад

    Этот комментарий удален.

  • Логотип Салихова
    Салихова
    33 минуты назад

    Добрый день. я не пойму суммы мои не совпадают. Например : (УСН +патент (физ.плк-ль) -300т *1% ) так же ? А у кого Д-Р вообще не начислен(новшество какое то ? ). Может я что то пропустила ? 

    • Логотип Natalie Chi
      Natalie Chi 25 минут назад

      Если при УСН "д-р" это самое "д-р" получается меньше 300 тысяч, то 1% начислять не с чего. Это не новшество, это несколько лет так работает.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      7 минут назад

      я не пойму суммы мои не совпадают.

      расчет взносов можно посмотреть в ЛК

      Правда, у меня еще за 2022 год там данных нет, хотя взносы уже списали

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