Как собрать бухгалтеров на конференцию? Маркетолог просит совета

Это вы по адресу пришли, улыбнулись мы. Ведь где еще искать бухгалтеров, если не на «Клерке»?
Рассылки клиентам и их партнерам — это, конечно, очень правильно и нужно, но бухгалтеров быстрее собрать онлайн, и в тех местах, где бухгалтеры собираются. А собираются большинство бухгалтеров России на «Клерке» :)
У нас теперь, кстати, есть специальный раздел Клерк.Мероприятия. Это платформа именно для бухгалтерских конференций, семинаров и вебинаров, и разместить мероприятие там может каждая компания.
Сделать это легко и быстро. Для начала заполните описание для мероприятия:
Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Ваш ивент появится в каталоге мероприятий.
Все читатели «Клерка» увидят вашу конференцию, а вы получите свою по-настоящему целевую аудиторию. Дерзайте :)
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