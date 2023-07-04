Как собрать бухгалтеров на конференцию? Маркетолог просит совета

Компания хочет провести в своем городе небольшую конференцию: говорить будут про ЕНП, полугодовую отчетность и новые правила маркировки товаров в 2023 году. Маркетолог спросил у нашей редакции: как собрать побольше людей?

Это вы по адресу пришли, улыбнулись мы. Ведь где еще искать бухгалтеров, если не на «Клерке»‎?

Рассылки клиентам и их партнерам — это, конечно, очень правильно и нужно, но бухгалтеров быстрее собрать онлайн, и в тех местах, где бухгалтеры собираются. А собираются большинство бухгалтеров России на «Клерке»‎ :)

У нас теперь, кстати, есть специальный раздел Клерк.Мероприятия. Это платформа именно для бухгалтерских конференций, семинаров и вебинаров, и разместить мероприятие там может каждая компания.

Сделать это легко и быстро. Для начала заполните описание для мероприятия:

Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Ваш ивент появится в каталоге мероприятий.

Все читатели «Клерка»‎ увидят вашу конференцию, а вы получите свою по-настоящему целевую аудиторию. Дерзайте :)