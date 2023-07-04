При получении вычета по 3-НДФЛ с сальдо ЕНС можно вернуть налог только за 3 последних года

Согласно пункту 7 статьи 11.3 НК РФ при определении размера совокупной обязанности не учитываются суммы налогов, подлежащих уменьшению на основании деклараций, если со дня установленного срока уплаты прошло более 3 лет.
Таким образом, заявить вычет по НДФЛ и вернуть переплату с сальдо ЕНС можно только за 3 последних года.
Пенсионеров могут перенести свои вычеты на предшествующие периоды, но не более 3 непосредственно предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.05.2023 № БС-4-11/6167@.
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