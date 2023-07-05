В «Яндекс Доставке» теперь можно примерять вещи на ПВЗ

Товары, которые пользователи забирают из пунктов выдачи заказов, теперь можно примерить и оформить возврат, если что-то не подошло.

Сервис «Яндекс Доставка» разрешил примерять и частично выкупать товары, которые оформлены до пункта выдачи заказа (ПВЗ). Об этом пишет «ТАСС».

Новый сервис запустили в 10 тыс. брендированных ПВЗ «Яндекс Маркета». Услуга есть более чем в 1 тыс. городов и малых населенных пунктах.

В пунктах выдачи заказов есть примерочные кабины, поэтому покупатели могут сразу оценить качество товара. Если что-то не подошло, то можно оформить возврат и частично оплатить заказ.

Правило распространяется на все заказы: с предоплатой и с оплатой во время покупки.

Услуга примерки товаров до четырех раз увеличит конверсию у продавцов на маркетплейсе. Покупатели смогут заказать сразу несколько вещей на выбор.