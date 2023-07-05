Сервис по аренде электросамокатов Whoosh начнет предоставлять шлемы

Самокаты со шлемами будут доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов уже этим летом.

Компания Whoosh будет предоставлять шлемы вместе с электросамокатами. Об этом сказано на сайте сервиса.

В этом сезоне шлемы будут доступны пользователям сервиса по аренде из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов.

Это будет именно рекомендация, а не требование. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на цену сервиса, - говорится в сообщении компании.

К 2024 году компания оснастит шлемами порядка 30% парка самокатов. В каждом городе будет не меньше 15% средств индивидуальной мобильности (СИМ) с дополнительной безопасностью.

В 2025 году 70-80% самокатов Whoosh будут со шлемами.