Сервис по аренде электросамокатов Whoosh начнет предоставлять шлемы

Компания Whoosh будет предоставлять шлемы вместе с электросамокатами. Об этом сказано на сайте сервиса.
В этом сезоне шлемы будут доступны пользователям сервиса по аренде из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов.
Это будет именно рекомендация, а не требование. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на цену сервиса, - говорится в сообщении компании.
К 2024 году компания оснастит шлемами порядка 30% парка самокатов. В каждом городе будет не меньше 15% средств индивидуальной мобильности (СИМ) с дополнительной безопасностью.
В 2025 году 70-80% самокатов Whoosh будут со шлемами.
Комментарии1
Юзвак Максим
Ждем, когда начнут выдавать шлемы пешеходам.