Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Общество

Сервис по аренде электросамокатов Whoosh начнет предоставлять шлемы

Самокаты со шлемами будут доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов уже этим летом.
27

Компания Whoosh будет предоставлять шлемы вместе с электросамокатами. Об этом сказано на сайте сервиса.

В этом сезоне шлемы будут доступны пользователям сервиса по аренде из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов.

Это будет именно рекомендация, а не требование. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на цену сервиса, - говорится в сообщении компании.

К 2024 году компания оснастит шлемами порядка 30% парка самокатов. В каждом городе будет не меньше 15% средств индивидуальной мобильности (СИМ) с дополнительной безопасностью.

В 2025 году 70-80% самокатов Whoosh будут со шлемами.

Комментарии

1
  • Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим 31 минуту назад

    Юзвак Максим

    Ждем, когда начнут выдавать шлемы пешеходам.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип bugrushevadvokat
bugrushevadvokat
Выездные налоговые проверки

Выездная налоговая проверка: 4 главное ошибки налогоплательщиков

Надо признать, в нынешних реалиях налоговый спор – война. На кону, существование бизнеса, здоровье, благополучие семей, порою и свобода. Пост о стратегии и инструментах защиты от ИФНС.

13
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Учет расходов

Чай, кофе, потанцуем? Как учитывать расходы на чай, кофе для сотрудников?

Многие организации покупают для своих работников чай и кофе. И чем больше сумма расходов, тем сильнее возникает желание учесть ее для целей налогообложения, а можно ли это сделать? А если можно, то как? Давайте разбираться.

23
Логотип molyanov
molyanov
Маркетинг

Как опубликовать статью о бизнесе в СМИ: гайд от подбора издания до сообщений в редакцию

Чтобы предложить материал СМИ, гайды в интернете рекомендуют создать медиакарту, подготовить гостевые статьи и питчить редакторов. Эта инструкция немного отличается: объясняю, как рассказать о компании в СМИ, если никогда этого не делали раньше.

Как опубликовать статью о бизнесе в СМИ: гайд от подбора издания до сообщений в редакцию
24
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

68
Логотип Катерина Коробкова
Катерина Коробкова
Возмещение вреда

Некачественные проектные работы: риск не только в снижении оплаты, но и возможность убытков

Порой в недостатках работ виноваты не подрядчики, а проектировщики. Правда остается вопрос пределов входного контроля за проектной документацией со стороны Заказчика и Генподрядчика. Однако, недостатки в проекте могут стать серьезным финансовым риском для нерадивого проектировщика.

Некачественные проектные работы: риск не только в снижении оплаты, но и возможность убытков
42
Логотип LawCoder
LawCoder
Бухгалтерские программы

Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому

В прошлых заметках я рассказывал как с помощью гугл-таблиц отслеживать статус по судебному делу, поступление новых дел в СОЮ г. Москвы, изменение в ЕГРЮЛ по компании, ключевую ставку. Это довольно полезные инструменты, но есть один минус — отсутствие гибкости. Рассказываю как это исправить с помощью Google Apps Script.

Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому
81
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Уставный капитал

Уменьшение уставного капитала в «Вестнике государственной регистрации»: как опубликовать сообщение в журнал

Абсолютно все юридические лица, которые находятся в стадии уменьшения уставного капитала, должны исполнить обязанность по уведомлению своих кредиторов посредством размещения информации об уменьшении уставного (складочного) капитала в журнале «Вестник государственной регистрации». В противном случае будет получен отказ налоговой.

Уменьшение уставного капитала в «Вестнике государственной регистрации»: как опубликовать сообщение в журнал
47
Читать еще