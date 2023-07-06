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Курсы валют

Эльвира Набиуллина: плавающий курс рубля – это благо для экономики

Попытки скорректировать курс рубля будут нести риски девальвации.
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Движение курса рубля сейчас зависит от динамики внешней торговли и все попытки на него повлиять будут связаны с риском девальвации. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

— Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике, - сказала Эльвира Набиуллина.

6 июля 2023 года в 10:38 мск евро на Московской бирже стоил 101,5 рубля.

Доллар вырос на 2,57%, до 93,34 рубля, а юань – на 2,42%, до 12,84 рубля.

Комментарии

3
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 1 час назад

    Бух-оптимист

    У нас курс не плавающий, а уплывающий.

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 1 час назад

      Главный бухгалтер

      Раньше в Европе за рубль давали копейки, скоро будут давать в морду.

  • Логотип Reaver
    Reaver 13 минут назад

    Ну да, про санкции это уже слышали.

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