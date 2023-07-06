Эльвира Набиуллина: плавающий курс рубля – это благо для экономики

Движение курса рубля сейчас зависит от динамики внешней торговли и все попытки на него повлиять будут связаны с риском девальвации. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

— Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике, - сказала Эльвира Набиуллина.

6 июля 2023 года в 10:38 мск евро на Московской бирже стоил 101,5 рубля.

Доллар вырос на 2,57%, до 93,34 рубля, а юань – на 2,42%, до 12,84 рубля.