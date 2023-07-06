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Общество

Уклонисты от призыва не смогут получить водительские права

Призывники, которые не явились в военкомат после получения повестки, не смогут водить автомобиль, его регистрировать и сдавать экзамены на права.
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Уклонистам от призыва в армию хотят запретить сдавать экзамен на получение водительских прав. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГИБДД Михаила Черникова.

Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, - сказал Михаил Черников.

У Госавтоинспекции есть интегрированная с военкоматом база данных, поэтому инспекторы видят всех, кто не явился для призыва на военную службу.

Если в течение 20 суток с момента получения повестки призывник не явился в военкомат, то он не сможет управлять транспортным средством, регистрировать его и сдавать экзамены на получение водительского удостоверения.

Ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов вступит в силу 11 июля 2023 года.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 49 минут назад

    Главный бухгалтер

    а он и ездить никуда не собирался!

    Я не понимаю, почему если приспичило найти "точку отсечения" , то этим обозначили водительское удостоверение? 

    почему не Удостоверение тракториста-машиниста?

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 38 минут назад

      alex

      просто страна таксистов и охранников, а охранникам тож не близко до работы добираться.

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