Уклонисты от призыва не смогут получить водительские права

Уклонистам от призыва в армию хотят запретить сдавать экзамен на получение водительских прав. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГИБДД Михаила Черникова.
Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, - сказал Михаил Черников.
У Госавтоинспекции есть интегрированная с военкоматом база данных, поэтому инспекторы видят всех, кто не явился для призыва на военную службу.
Если в течение 20 суток с момента получения повестки призывник не явился в военкомат, то он не сможет управлять транспортным средством, регистрировать его и сдавать экзамены на получение водительского удостоверения.
Ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов вступит в силу 11 июля 2023 года.
Комментарии2
Главный бухгалтер
а он и ездить никуда не собирался!
Я не понимаю, почему если приспичило найти "точку отсечения" , то этим обозначили водительское удостоверение?
почему не Удостоверение тракториста-машиниста?
alex
просто страна таксистов и охранников, а охранникам тож не близко до работы добираться.