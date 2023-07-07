Сбербанк продал подразделение в Австрии

Сделка оказалась прибыльной для банка, однако точные цифры пока что не раскрываются. Они будут отражены в финансовых результатах компании на июнь.

Сбербанк получил прибыль от продажи австрийского подразделения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

100% подразделения в Австрии купила местная компания, которую контролирует Штефан Зочлинг.

Мы очень довольны результатом продажи Sberbank Europe AG, это однозначно прибыль, и вы увидите эту прибыль уже в финансовых результатах за июнь месяц, которые мы раскроем в ближайшее время, - сказал Александр Ведяхин.

«Сбер» получил разрешение всех регуляторов и сделку провели в полном соответствии с законом.

В середине июня 2023 года «Сбер» ушел с европейского банковского рынка. Банк будет работать в России и в дружественных странах.