Центробанк: вероятность разморозки пенсионных накоплений минимальна

Центробанк считает, что возвращение к старой системе неперспективно, а значит и шансы разморозки пенсионных накоплений минимальны. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Напомню, что в 2013 году началась заморозка пенсионных накоплений - за все это время возникал несколько раз вопрос, чтобы вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным. Я думаю, что если шансы [разморозки] и есть, то они минимальны, - сказал Чистюхин.

Недавно мы писали, что глава набсовета Мосбиржи предложил разморозить пенсионные накопления. Полученные средства можно направить на эффективную трансформацию экономики страны.