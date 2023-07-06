Пенсионные накопления предложили разморозить

Чтобы эффективно трансформировать экономику, нужно отменить мораторий на перечисление страховых взносов в накопительную часть пенсии. Так считает глава набсовета Мосбиржи.

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил снять заморозку с пенсионных накоплений. Об этом пишет «ТАСС».

— Если приоритет - трансформация экономики, и без финансового сектора трансформация невозможна, то можно было бы снять эту заморозку, — сказал Сергей Швецов.

Заморозка пенсионных накоплений была введена с 2014 года. Она подразумевает, что работодатель платит 6% обязательных взносов, но они не пополняют индивидуальную накопительную пенсию сотрудника, а идут в «общий котел», на текущие выплаты страховых пенсий.

Взносы не пропадают, а накапливаются на пенсионном счете в виде баллов.

Сейчас мораторий на перечисление страховых взносов в накопительную часть пенсии продлен до конца 2025 года.