ФНС получила право утверждать форму для упрощенного прекращения бизнеса

Опубликовано постановление Правительства от 06.07.2023 № 1117 с поправками в положение о ФНС.
Туда добавили один пункт.
ФНС получила полномочия утверждать форму заявления об исключении из ЕГРЮЛ компании малого бизнеса.
Речь идет об упрощенной процедуре закрытия компании. Эта норма заработала с 1 июля 2023 года.
Для исключения из ЕГРЮЛ по новым правилам надо подать заявление № Р19001, однако приказ с этим бланком еще не вышел.
Впрочем, это не помешало ФНС запустить сервис для упрощенной ликвидации, где можно сформировать эту пока еще до конца не утвержденную форму.
Комментарии4
Руководитель
Если на балансе ООО 1) есть товарный остаток, то как с ним быть в процессе исключения ООО из ЕГРЮЛ ? 2) Как забирать переплату по налогам?
Жанна
сначала решить все эти вопросы, а потом подавать заявление на исключение
ВикторияГлавный бухгалтер
Думаю, что без нулевого баланса не ликвидируют. Если есть товарный остаток в активе, то соответсвенно есть источник в пассиве. Вот, туда и отдавайте ваш запас не забудьте про налоги (начислить), переплату по налогам должны возвратить по заявлению от Вас на р.с. деньги тоже надо будет вернуть и обнулить баланс
Руководитель
Непонятно что делать с отчетность текущей в эти 3,5 месяца (ежемесячные, квартальные отчеты)? Когда уволить директора/учредителя ООО? в процессе исключения ООО из ЕГРЮЛ