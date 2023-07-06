ФНС получила право утверждать форму для упрощенного прекращения бизнеса

Опубликовано постановление Правительства от 06.07.2023 № 1117 с поправками в положение о ФНС.

Туда добавили один пункт.

ФНС получила полномочия утверждать форму заявления об исключении из ЕГРЮЛ компании малого бизнеса.

Речь идет об упрощенной процедуре закрытия компании. Эта норма заработала с 1 июля 2023 года.

Для исключения из ЕГРЮЛ по новым правилам надо подать заявление № Р19001, однако приказ с этим бланком еще не вышел.

Впрочем, это не помешало ФНС запустить сервис для упрощенной ликвидации, где можно сформировать эту пока еще до конца не утвержденную форму.