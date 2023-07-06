Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ликвидация бизнеса

ФНС получила право утверждать форму для упрощенного прекращения бизнеса

Налоговикам добавили полномочий.
109

Опубликовано постановление Правительства от 06.07.2023 № 1117 с поправками в положение о ФНС.

Туда добавили один пункт.

ФНС получила полномочия утверждать форму заявления об исключении из ЕГРЮЛ компании малого бизнеса.

Речь идет об упрощенной процедуре закрытия компании. Эта норма заработала с 1 июля 2023 года.

Для исключения из ЕГРЮЛ по новым правилам надо подать заявление № Р19001, однако приказ с этим бланком еще не вышел.

Впрочем, это не помешало ФНС запустить сервис для упрощенной ликвидации, где можно сформировать эту пока еще до конца не утвержденную форму.

Комментарии

4
  • Логотип Dmit2023
    Dmit2023 31 минуту назад

    Руководитель

    Если на балансе ООО 1) есть товарный остаток, то как с ним быть в процессе исключения ООО из ЕГРЮЛ ? 2) Как забирать переплату по налогам?

    • Логотип ZZZhanna
      ZZZhanna 25 минут назад

      Жанна

      сначала решить все эти вопросы, а потом подавать заявление на исключение

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 минуту назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Думаю, что без нулевого баланса не ликвидируют. Если есть товарный остаток в активе, то соответсвенно есть источник в пассиве. Вот, туда и отдавайте ваш запас не забудьте про налоги (начислить), переплату по налогам должны возвратить по заявлению от Вас на р.с. деньги тоже надо будет вернуть и обнулить баланс

  • Логотип Dmit2023
    Dmit2023 4 секунды назад

    Руководитель

    Непонятно что делать с отчетность текущей в эти 3,5 месяца (ежемесячные, квартальные отчеты)? Когда уволить директора/учредителя ООО? в процессе исключения ООО из ЕГРЮЛ

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление персоналом

4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный

Когда экономику штормит, бизнесу сложно держаться на плаву. Доходы падают, затраты растут, и каждый день приходится работать в условиях всё большей неопределённости. Фигура финансового директора становится особенно важной. В статье расскажем, почему найти хорошего финдира нелегко и какие есть 4 варианта решения этой проблемы.

4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный
9
Логотип nlukina
nlukina
Онлайн-кассы

Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки

Если у вас есть ККТ, но в течение 60 календарных дней вы не отправляли в ФНС фискальные данные, в вашу компанию могут прийти с проверкой. Для выявления нарушений обязательных требований по ККТ налоговики используют индикатор риска, утвержденный Минфином. Сейчас этот индикатор расширили.

Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки
11
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство

Предлагается обязать нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах наследодателя.

Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство
16
Логотип Safronov_bankrotstvo
Safronov_bankrotstvo
Маркетинг

Как специалисту за год заработать 1 млн.руб. с помощью блога в TenChat

Рассказал про свой личный опыт ведения блога, о 5-ти эффективных методах продвижения и какие достижения получил за год работы в блоге. Чтобы узнать как привлечь новых клиентов и как заработать читайте статью.

Как специалисту за год заработать 1 млн.руб. с помощью блога в TenChat
2
48
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Где искать клиентов юристу? Самые эффективные способы

Многие юристы задаются вопросом: где брать клиентов? Ведь от их количества зависит доход эксперта. Конкуренция в юридической сфере довольно большая, поэтому ждать, что клиенты найдут вас сами, бессмысленно. Придётся активно действовать. В статье я расскажу, как юристу можно привлекать клиентов бесплатно и при наличии бюджета. 

Где искать клиентов юристу? Самые эффективные способы
20
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Виза цифрового кочевника в Испании (Digital Nomad Visa) и виза финансово-независимых иностранцев. Как получить в 2023 году?

В современном мире удаленная работа становится все более популярной и предоставляет много возможностей для миграции. Испания, с ее прекрасным климатом, культурным наследием и разнообразными ландшафтами, стала привлекательным местом для цифровых кочевников и финансово обеспеченных людей.

Виза цифрового кочевника в Испании (Digital Nomad Visa) и виза финансово-независимых иностранцев. Как получить в 2023 году?
22
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа: + 3 млн инвесторов за полгода 2023. Доля физиков в объёмах на рынке акций снижается, а рубль падает

Мосбиржа поделилась итогами шестого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги июня и оценим народный портфель июньского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июнь с маем, так проще оценить динамику.

Мосбиржа: + 3 млн инвесторов за полгода 2023. Доля физиков в объёмах на рынке акций снижается, а рубль падает
15
Читать еще