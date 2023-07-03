❎ ФНС запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса

С 1 июля заработали новые правила упрощенной ликвидации организации по заявлению учредителей.

По Федеральному закону от 13.06.2023 № 249-ФЗ компании, которые решили прекратить деятельность, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением из ЕГРЮЛ.

Налоговики на своем сайте обновили сервис по регистрации. Туда добавили возможность упрощенной ликвидации.

После того как учредители принимают решение о прекращении деятельности своего предприятия, им необходимо подать заявление об исключении из ЕГРЮЛ.

На данный момент форма № Р19001 еще официально не утверждена. Есть только проект. Форму можно скачать в приложении к этому материалу.

Упрощенная ликвидация (исключение из ЕГРЮЛ) возможна для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям: не является плательщиками НДС;

не имеет кредиторской и налоговой задолженности;

не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Наши читатели ранее интересовались, кто и как должен подписывать заявление на упрощенную ликвидацию и кто должен публиковать объявление в «Вестнике регистрации».

Ответы на эти вопросы – в сервисе ФНС.

Заявление можно сдать в регистрирующий орган непосредственно или направить электронно, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью каждого из заявителей.

Также заявление может направить нотариус по просьбе заявителя (заявителей).

Регистрирующий орган самостоятельно публикует объявление в журнале Вестник госрегистрации для выявления возможного круга лиц, возражающих против прекращения деятельности юрлица.

В публикации будет информация о том, что требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу юрлица. Возражения против процедуры прекращения направляются в регистрирующий орган.