❎ ФНС запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса

По Федеральному закону от 13.06.2023 № 249-ФЗ компании, которые решили прекратить деятельность, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением из ЕГРЮЛ.
Налоговики на своем сайте обновили сервис по регистрации. Туда добавили возможность упрощенной ликвидации.
После того как учредители принимают решение о прекращении деятельности своего предприятия, им необходимо подать заявление об исключении из ЕГРЮЛ.
На данный момент форма № Р19001 еще официально не утверждена. Есть только проект. Форму можно скачать в приложении к этому материалу.
Упрощенная ликвидация (исключение из ЕГРЮЛ) возможна для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не является плательщиками НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
Наши читатели ранее интересовались, кто и как должен подписывать заявление на упрощенную ликвидацию и кто должен публиковать объявление в «Вестнике регистрации».
Ответы на эти вопросы – в сервисе ФНС.
Заявление можно сдать в регистрирующий орган непосредственно или направить электронно, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью каждого из заявителей.
Также заявление может направить нотариус по просьбе заявителя (заявителей).
Регистрирующий орган самостоятельно публикует объявление в журнале Вестник госрегистрации для выявления возможного круга лиц, возражающих против прекращения деятельности юрлица.
В публикации будет информация о том, что требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу юрлица. Возражения против процедуры прекращения направляются в регистрирующий орган.
Комментарии1
Наташа
Заголовок, видимо, нужно исправить