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Общество

Стоимость ритуальных услуг сделают прозрачной

С 1 сентября в регионах должен появиться реестр компаний, которые отказывают ритуальные услуги. Предприниматели должны публиковать в открытом доступе стоимость услуг.
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До 1 сентября 2023 года в регионах появится реестр организаций и предпринимателей, которые имеют право оказывать ритуальные услуги. Список будет в открытом доступе на государственных интернет-порталах. Там же укажут стоимость услуг. Об этом пишут «Известия».

Указанный механизм позволит повысить прозрачность и информированность граждан о предоставляемых услугах, сократит сроки на оформление соответствующих документов, - сказали в ФАС.

Сейчас деятельность по оказанию ритуальных услуг регулируется законом от 1996 года, однако этот рынок остается непрозрачным.

Бизнесменов хотели обязать публиковать расценки, а также запретить медицинским учреждениям делиться с компаниями сведениями о смерти, чтобы те не могли звонить родственникам и предлагать свои услуги раньше всех.

На законодательном уровне подобные инициативы не были приняты.

Теперь все организации, которые занимаются ритуальными услугами, внесут в отдельный реестр, а недобросовестные компании – в черный список.

Представители отрасли не уверены, что новый реестр будет работать как следует. Многие компании могут не дописать в прайс какие-то услуги, а потом взять с клиента больше денег.

Комментарии

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