Налоговики не выявляют имущество для налога по картам

Но НК РФ не предусматривает использование этих данных для начисления имущественных налогов физлиц и организаций.
Эта информация может использоваться как справочная (рекомендательная) для определения властями дополнительных резервов вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества.
Об этом говорится в письме ФНС от 19.05.2023 № БС-4-21/6332@.
Добавим, что для налога на имущество ФНС использует такую информацию:
сведения из ЕГРН о правах на недвижимость;
сведения от нотариусов о выдаче свидетельств о праве на наследство;
заявления о прекращении существования объекта в связи с его гибелью или уничтожением.
Комментарии1
Главный бухгалтер
по картам не выявляют, выявляют по кофейной гуще!
но это с имуществом. По остальным налогам - просто случайное число указывают