Налоговики не выявляют имущество для налога по картам

Нужно ли вашему бизнесу бюджетирование

Бюджетирование — это планирование доходов, расходов, денежного остатка и других важных для бизнеса показателей. Принято считать, что всё это нужно только крупным компаниям. Но это не так. В статье рассказали, зачем составлять бюджеты ИП и предприятиям-малышам и какие инструменты в этом помогут.