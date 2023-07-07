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Налог на имущество

Налоговики не выявляют имущество для налога по картам

В ФНС поступило предложение об использовании картографических данных для целей налогообложения объектов недвижимости.
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Но НК РФ не предусматривает использование этих данных для начисления имущественных налогов физлиц и организаций.

Эта информация может использоваться как справочная (рекомендательная) для определения властями дополнительных резервов вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества.

Об этом говорится в письме ФНС от 19.05.2023 № БС-4-21/6332@.

Добавим, что для налога на имущество ФНС использует такую информацию:

  • сведения из ЕГРН о правах на недвижимость;

  • сведения от нотариусов о выдаче свидетельств о праве на наследство;

  • заявления о прекращении существования объекта в связи с его гибелью или уничтожением.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    по картам не выявляют, выявляют по кофейной гуще!

    но это с имуществом. По остальным налогам  - просто случайное число указывают

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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