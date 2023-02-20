Для начисления налога на имущество ФНС берет данные из ЕГРН

Для этого налога ФНС учитывает следующие источники информации:

сведения из ЕГРН о правах на недвижимость;

сведения от нотариусов о выдаче свидетельств о праве на наследство;

заявления о прекращении существования объекта в связи с его гибелью или уничтожением.

ФНС в письме от 22.12.2022 № БС-4-21/17344 напомнила об определении Конституционного суда от 17.05.2022 № 1136-О по норме ст. 408 НК РФ.

Ее пытались оспорить. Собственность была оформлена на одного супруга, но приобретена в браке. ФНС отказалась начислять супругам налог пополам. Начислила тому, на ком эта недвижимость числилась в ЕГРН.

Конституционный суд сказал, что это нормально.

Так что налоговики ориентируются на данные из ЕГРН. На кого оформлена недвижимость, тот и будет плательщиком налога.