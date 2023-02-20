Налог на имущество физических лиц

Для начисления налога на имущество ФНС берет данные из ЕГРН

Актуальные сведения из ЕГРН о собственнике недвижимости – это основа для начисления налога на имущество физлиц (ст. 408 НК РФ).

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Для этого налога ФНС учитывает следующие источники информации:

  • сведения из ЕГРН о правах на недвижимость;
  • сведения от нотариусов о выдаче свидетельств о праве на наследство;
  • заявления о прекращении существования объекта в связи с его гибелью или уничтожением.

ФНС в письме от 22.12.2022 № БС-4-21/17344 напомнила об определении Конституционного суда от 17.05.2022 № 1136-О по норме ст. 408 НК РФ.

Ее пытались оспорить. Собственность была оформлена на одного супруга, но приобретена в браке. ФНС отказалась начислять супругам налог пополам. Начислила тому, на ком эта недвижимость числилась в ЕГРН.

Конституционный суд сказал, что это нормально.

Так что налоговики ориентируются на данные из ЕГРН. На кого оформлена недвижимость, тот и будет плательщиком налога.

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