На упаковке продуктов будут предупреждать о вреде пальмового масла

Продукты с добавлением пальмового масла предложили маркировать и размещать предупреждения, как на пачках сигарет.

Продукты, которые содержат пальмовое масло, будут маркировать по принципу предупреждений, размещенных на пачках сигарет. Об этом пишет «RT».

Руководитель Центра здорового образа жизни, нутрициолог Ирина Писарева предложила спикеру Госдумы Вячеславу Володину предупреждать о вреде пальмового масла на продуктах.

Примерная надпись на упаковке будет такой: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям».

Раньше Вячеслав Володин выступал с инициативой ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в продуктах питания.