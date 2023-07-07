Что бухгалтеру надо не забыть сдать не позже 25 июля

Итак, в срок не позднее 25 июля следует сдать:
сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;
сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;
РСВ за полугодие 2023 года;
расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.
С декларацией по налогу на прибыль ситуация следующая:
за полугодие 2023 года надо отчитаться тем, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала.
за январь-июнь 2023 года ее сдают организации, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли.
В помощь всем бухгалтерам в разгар отчетности мы сделали важный вебинар от главы экспертного совета Клерка Надежды Камышевой.
На вебинаре разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также на что надо обратить внимание.
Без лишних слов — записывайтесь и подключайтесь 10 июля онлайн.
Комментарии4
Главный бухгалтер
У нас отменили НДС? Уже второй раз пытаетесь составить перечень. Это уже не смешно!
Oxana999
дайте помечтать авторам))) а вдруг- мечты сбываются)
Королевская
А куча всякой фигни в статистику?
Ирина
Это у кого-как. У нас есть счастливчики, которые в статистику за полугодие не отчитываются