Что бухгалтеру надо не забыть сдать не позже 25 июля

Полугодовая отчетность уже в разгаре, так что еще разок напоминаем, какие отчеты надо сдать.

Итак, в срок не позднее 25 июля следует сдать:

сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;

сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;

РСВ за полугодие 2023 года;

расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.

С декларацией по налогу на прибыль ситуация следующая:

за полугодие 2023 года надо отчитаться тем, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала.

за январь-июнь 2023 года ее сдают организации, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли.

В помощь всем бухгалтерам в разгар отчетности мы сделали важный вебинар от главы экспертного совета Клерка Надежды Камышевой.

На вебинаре разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также на что надо обратить внимание.

Без лишних слов — записывайтесь и подключайтесь 10 июля онлайн.