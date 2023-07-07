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Сроки сдачи отчетности в 2023 году

Что бухгалтеру надо не забыть сдать не позже 25 июля

Полугодовая отчетность уже в разгаре, так что еще разок напоминаем, какие отчеты надо сдать.
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Итак, в срок не позднее 25 июля следует сдать:

  • сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;

  • сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;

  • РСВ за полугодие 2023 года;

  • расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.

С декларацией по налогу на прибыль ситуация следующая:

  • за полугодие 2023 года надо отчитаться тем, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала.

  • за январь-июнь 2023 года ее сдают организации, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли.

В помощь всем бухгалтерам в разгар отчетности мы сделали важный вебинар от главы экспертного совета Клерка Надежды Камышевой.

На вебинаре разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также на что надо обратить внимание.

Без лишних слов — записывайтесь и подключайтесь 10 июля онлайн.

Комментарии

4
  • Логотип Jep77
    Jep77
    55 минут назад

    Главный бухгалтер

    У нас отменили НДС? Уже второй раз пытаетесь составить перечень. Это уже не смешно!

    • Логотип bm4292
      bm4292 46 минут назад

      Oxana999

      дайте помечтать авторам))) а вдруг-  мечты сбываются)

  • Логотип Королева
    Королева 15 минут назад

    Королевская

    А куча всякой фигни в статистику?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 12 минут назад

      Ирина

      Это у кого-как. У нас есть счастливчики, которые в статистику за полугодие не отчитываются

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