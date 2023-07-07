Что надо знать самозанятому про односторонний отказ от договора? Эксперт рассказал, как правильно поступить в такой ситуации

Итак, вот как звучат пункты об одностороннем прекращении договора у нашего самозанятого:

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

Как понимать пункт 7.2? Значит ли он, что если самозанятый уйдет раньше, ему придется что-то возмещать?

ОтвечаетАнтон Свирякин, эксперт по налогам и GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

Если рассматривать убытки с точки зрения их правовой природы, то они у нас делятся на реальный ущерб и упущенную выгоду.

П. 2 ст. 782 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае немотивированного отказа от договора исполнитель должен возместить заказчику убытки.

Если оценивать ситуацию самозанятого с точки зрения нормы п.2 ст.782 ГК РФ и формулировки п.7.2. договора, то очевидно, что заказчик говорит о всех убытках, которые он может предъявить нашему исполнителю (не разграничивает их по видам). Это могут быть как неполученные доходы заказчика (упущенная выгода), так и его любые расходы, которые он понес или вынужден будет понести из-за отказа исполнителя от договора (реальный ущерб).