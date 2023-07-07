☘️Как найти бухгалтера, когда все в отпусках

Мы уже рассказывали про Клерк.Работа — новую крутейшую платформу «Клерка», где собираются самые крутые бухгалтерские вакансии страны.
И где еще, если не на «Клерке», искать бухгалтера?
Вот поэтапная инструкция, как разместить вакансию от своей фирмы.
Придумываете классное и понятное описание. И идете заполнять форму для вакансии.
Почему стоит разместить вакансию у нас?
Потому что:
2 890+ соискателей увидят вашу вакансию: разместим вакансию на сайте Клерк.ру и в Telegram-каналах;
95% нашей аудитории интересны бухгалтерия и финансы;
уже 862 компании работают с нами, доверяют нам и ищут сотрудников.
Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Вы великолепны, а бухгалтеры начнут откликаться на вашу вакансию.
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