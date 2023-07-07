☘️Как найти бухгалтера, когда все в отпусках

С таким вопросом к нам пришел наш читатель-ИП. И совета тут будут два. Первый — сделать работу по возможности удаленной, чтобы подключиться смогли даже люди из других регионов. Второй — разместить вакансию на «‎Клерке».

Мы уже рассказывали про Клерк.Работа — новую крутейшую платформу «‎Клерка», где собираются самые крутые бухгалтерские вакансии страны.

И где еще, если не на «‎Клерке», искать бухгалтера?

Вот поэтапная инструкция, как разместить вакансию от своей фирмы.

Придумываете классное и понятное описание. И идете заполнять форму для вакансии.

Почему стоит разместить вакансию у нас? Потому что: 2 890+ соискателей увидят вашу вакансию: разместим вакансию на сайте Клерк.ру и в Telegram-каналах;

95% нашей аудитории интересны бухгалтерия и финансы;

уже 862 компании работают с нами, доверяют нам и ищут сотрудников.

Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Вы великолепны, а бухгалтеры начнут откликаться на вашу вакансию.