Россияне хранят в иностранных банках около 5,8 трлн рублей

За полтора года из страны вывели рекордный объем средств. На иностранных счетах сейчас в 2,5 раза больше денег, чем до начала спецоперации.

По данным на 1 мая 2023 года россияне хранили в иностранной валюте около 5,8 трлн рублей. Деньги лежать на счетах банков-нерезидентов РФ. Об этом пишет «Forbes».

Больше всего средств привезли релоканты в страны Закавказья и Центральной Азии. За 2022 год банки этих государств накопили рекордный объем пассивов.

Например, на 1 января 2023 года Национальный банк Казахстана насчитал вкладов на 16,9 трлн тенге или 36,5 млрд долларов. Объем средств иностранцев вырос на 3,5 трлн и продолжает увеличиваться.

В начале 2023 года Национальный банк Кыргызской республики сообщил, что нерезиденты держат на счетах 54,23 млрд сомов или больше 633 млн долларов. В начале 2022 года этот показатель составлял только 13,4 млрд сомов или 158 млн долларов.

Значительный объем средств релоканты перевели в Армению. В 2022 года объем средств на счетах нерезидентов вырос на 60%, до 1,4 трлн драмов или 3,6 млрд долларов.

В Грузию перевезли 2,4 млрд лари или около 1 млрд долларов. К 1 января 2023 года объем иностранных средств вырос до 6,4 млрд лари.