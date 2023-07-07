«Клерк» провел бомбический вебинар про сальдо ЕНС. Идите смотреть запись!

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Вот несколько скриншотов:

О чем рассказали:

как формируется сальдо ЕНС;

с чем сталкиваются бухгалтеры при сверке с налоговыми органами;

что делать, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;

как можно распорядиться положительным сальдо ЕНС;

как вернуть сумму из резерва;

как оспорить сальдо ЕНС.

Посмотреть вебинар «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным» советуем всем бухгалтерам, учитывая количество проблем с остатком на едином налоговом счете.