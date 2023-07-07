«Клерк» провел бомбический вебинар про сальдо ЕНС. Идите смотреть запись!

Только посмотрите, какую интересную практику подобрали эксперты для вебинара. Запись вебинара можно приобрести в нашем каталоге за 299 рублей, для подписчиков «Клерк.Премиум» бесплатно.
Вот несколько скриншотов:
О чем рассказали:
как формируется сальдо ЕНС;
с чем сталкиваются бухгалтеры при сверке с налоговыми органами;
что делать, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;
как можно распорядиться положительным сальдо ЕНС;
как вернуть сумму из резерва;
как оспорить сальдо ЕНС.
Посмотреть вебинар «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным» советуем всем бухгалтерам, учитывая количество проблем с остатком на едином налоговом счете.
Комментарии