Компании могут автоматически заполнять признаки, по которым они уменьшают тарифы взносов на травматизм

В «1С:Бухгалтерия 8» появилась новая функция автозаполнения признака об уменьшении тарифа по взносам на травматизм.

Начиная с версии 3.0.138 в программе «1С:Бухгалтерия 8» добавили новый функционал. Теперь можно автоматически заполнять признак об уменьшении на 60% тарифа по взносам на травматизм.

Для этого в меню «Настройки» нужно выбрать «Настройка налогов и отчетов – Страховые взносы».

Программа предложит выбрать тариф страховых взносов и указать ставку взноса от несчастных случаев.

Тариф по взносам на травматизм уменьшится на 60%, когда будет указан хотя бы один из предложенных программой признаков.

Информация будет выгружаться в электронном виде в форму ЕФС-1.