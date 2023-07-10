Роскомнадзор в июне отразил девять DDoS-атак

Специалисты заблокировали 288 фишинговых сайтов и 12 ресурсов с вредоносным программным обеспечением.

В июне 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования справились с девятью DDoS-атаками. Об этом сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

Направили 9 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по устранению, — говорится в сообщении.

Ведомство устранило 754 нарушения маршрутизации трафика, заблокировало 288 фишинговых сайтов и 12 ресурсов, на которых пользователи могли скачать вредоносное программное обеспечение.

Недавно мы писали, что хакеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД.