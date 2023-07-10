Вы думаете, что ФСБУ не влияют на налоги, но это не так. На МЕГА вебинаре от «Клерка» расскажут про топ-ошибки бухгалтеров

Бухгалтерский и налоговый учет связаны. Ошибся в расчете зарплаты —неправильно заплатил взносы и НДФЛ, нет первички — снимут расходы по НУ, посчитал неверно стоимость имущества в бухучете по новому ФСБУ — ошибся в налоге на имущество. Решили помочь бухгалтерам разобраться.

Одни из самых сложных ФСБУ для бухгалтера:

Можете изучать их самостоятельно, но вот вам кусочек из ФСБУ «Аренда»:

33. Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости. Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путем дисконтирования ее валовой стоимости по процентной ставке, при использовании которой приведенная валовая стоимость инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды равна сумме справедливой стоимости предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды.

Попробуй тут с разбега понять, о чем вообще речь. Слова вроде «дисконтирование» или «справедливая стоимость» заставляют перелистывать стандарт в поисках пояснения, что это такое.

Даже один из самых, казалось бы безобидных ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» важно изучить. Например, понять, как правильно использовать и хранить электронные документы, какую дату считать датой составления документа.

ФСБУ касаются абсолютно каждого бухгалтера, ошибаются тоже все.

Мы узнали, какие ошибки чаще всего совершают бухгалтера, как они влияют на бухгалтерский и далее на налоговый учет и отчетность, какие вопросы задают по ФСБУ чаще всего и создали для вас МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок.

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