Путин принял программу долгосрочных сбережений

Участники программы долгосрочных сбережений смогут вносить средства в НПФ и дополнительно получать до 36 тысяч рублей в год.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому начнет работать новая программа софинансирования долгосрочных сбережений. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

По новому закону участники программы смогут заключить с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) договор о долгосрочных сбережениях.

Участники программы смогут получить до 36 тыс. рублей в год. Для среднемесячного дохода до 80 тыс. рублей будет повышенный коэффициент софинансирования – один к одному.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет. Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины - 60 лет.

Вложенные деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях. Например, когда нужно дорогостоящее лечение. Полный перечень установит правительство.

Все средства наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного.

Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.

Недавно мы писали, что на софинансирование долгосрочных сбережений власти будут ежегодно тратить не больше 10 млрд рублей.