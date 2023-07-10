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Личные финансы

Путин принял программу долгосрочных сбережений

Участники программы долгосрочных сбережений смогут вносить средства в НПФ и дополнительно получать до 36 тысяч рублей в год.
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Президент Владимир Путин подписал закон, по которому начнет работать новая программа софинансирования долгосрочных сбережений. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

По новому закону участники программы смогут заключить с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) договор о долгосрочных сбережениях.

Участники программы смогут получить до 36 тыс. рублей в год. Для среднемесячного дохода до 80 тыс. рублей будет повышенный коэффициент софинансирования – один к одному.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет. Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины - 60 лет.

Вложенные деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях. Например, когда нужно дорогостоящее лечение. Полный перечень установит правительство.

Все средства наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного.

Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.

Недавно мы писали, что на софинансирование долгосрочных сбережений власти будут ежегодно тратить не больше 10 млрд рублей.

Комментарии

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  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Участники программы долгосрочных сбережений смогут вносить средства в НПФ и дополнительно получать до 36 тысяч рублей в год.

    эти деньги превратятся в "ничто" уже завтра

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