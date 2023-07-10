❗ Малый бизнес из новых регионов попадет в реестр МСП в этом году

Опубликован Федеральный закон от 10.07.2023 № 292-ФЗ.
Дело в том, что по действующим нормам бизнес из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей мог попасть в реестр МСП только в июле 2024 года.
А до этого времени компании и ИП не могли применять пониженные тарифы взносов. По этому поводу было много возмущений.
Эту ситуацию исправили.
По новым нормам бизнес из новых регионов с численностью до 250 человек будет читаться малым.
Численность будут брать за последний доступный отчетный месяц по данным Росстата.
Малый бизнес из новых регионов внесут в реестр МСП задним числом – с 10 января 2023 года.
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