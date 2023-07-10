❗ Малый бизнес из новых регионов попадет в реестр МСП в этом году

В законе прописали особенности определения категории субъекта МСП для бизнеса из новых регионов.

Опубликован Федеральный закон от 10.07.2023 № 292-ФЗ.

Дело в том, что по действующим нормам бизнес из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей мог попасть в реестр МСП только в июле 2024 года.

А до этого времени компании и ИП не могли применять пониженные тарифы взносов. По этому поводу было много возмущений.

Эту ситуацию исправили.

По новым нормам бизнес из новых регионов с численностью до 250 человек будет читаться малым.

Численность будут брать за последний доступный отчетный месяц по данным Росстата.

Малый бизнес из новых регионов внесут в реестр МСП задним числом – с 10 января 2023 года.