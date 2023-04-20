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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

🤔Бизнес из новых регионов возмущен ситуацией с реестром МСП

В этом году малый бизнес из новых регионов «пролетел» мимо реестра МСП. Все компании, которые были открыты до 2023 года, в этом году априори – крупный бизнес.
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Жалобу по этому поводу озвучили в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер возмущен: компания соответствует всем критериям малого бизнеса, но вносить ее в реестр налоговики отказались.

Отказ, однако, – правомерный. В реестр МСП бизнес из новых регионов внесут только в 2024 году.

Дело в том, что сведения о среднесписочной численности и доходах компании из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут сдавать, начиная с 2023 года. Первое внесение сведений о них реестр МСП возможно 10 июля 2024 года, поясняет ФНС.

Из-за такой ситуации малый бизнес из новых регионов не может пользоваться льготой по страховым взносам и должен платить взносы по тарифу 30%, а не 15%.

Кстати, в Госдуму внесли законопроект, по которому включение в реестр произойдет уже в 2023 году.

Авторы этого законопроекта предлагают включать бизнес из новых регионов в реестр МСП на основании данных о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц, имеющихся у Росстата.

При этом критерий по доходу предлагают не учитывать, так как нет сведений о доходе субъектов в этих регионах за 2022 год и предоставление таких сведений не предусмотрено в течение 2023 года.

Для бухгалтеров из новых регионов у нас есть Tелеграм-чат. Задавайте вопросы и общайтесь с коллегами в режиме онлайн.

Комментарии

1
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    1 час назад

    Копирайтер

    Добро пожаловать, ребята!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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