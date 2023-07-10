Социальные выплаты будут начислять через цифровую платформу

Президент Владимир Путин подписал закон о создании государственной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП»). Документ публикован на официальном портале правовой информации.
ГИС «ЕЦП» будет заниматься автоматическим начислением пенсий и других социальных выплат. С системой будут работать организации реабилитации и медико-социальной экспертизы.
На цифровой платформе будут опубликованы решения о том, кто имеет право на социальную защиту. Например, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда.
В системе разместят информацию о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, о детях-сиротах и инвалидах.
Взаимодействие будет интегрировано с порталом Госуслуг.
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