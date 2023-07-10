После упрощенной ликвидации компании у учредителей не будет запрета на открытие новой фирмы

Разъяснения дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Запрет распространяется только на бывших учредителей ООО с долей от 50% или лиц, или руководителей такого ООО,исключенного из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
А при упрощенной ликвидации решение инициатива исходит от учредителей.
Добавим, сейчас осуществить на практике процедуру упрощенного закрытия бизнеса можно только через специальный сервис ФНС, где автоматически формируется рекомендованная форма заявления № Р19001.
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