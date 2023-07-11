В уведомлении на налог на имущество компания должна указывать тот же ОКТМО, что и в декларации

Если у компании есть недвижимость, облагаемая по среднегодовой стоимости, в разных городах одного региона, то можно сдавать одну декларацию в выбранную налоговую инспекцию. В уведомлении по ЕНП надо указывать ОКТМО с учетом особенностей исчисления и уплаты конкретных налогов.

Об этом сообщает ФНС в письме от 17.05.2023 № БС-3-21/6707@.

Если компания выбрала одну налоговую инспекцию для сдачи декларации, то в декларации надо указывать ОКТМО города, где мобилизуются деньги от уплаты налога.

Если в регионе упразднили налоговые инспекции и ввели двухуровневую систему (ФНС – УФНС), то в декларации (и соответственно, в уведомлении) надо указывать ОКТМО, который использовался для уплаты авансовых платежей.

Ранее ФНС уже разъясняла, что после укрупнения налоговых органов региона в декларации по налогу на имущество надо указывать тот ОКТМО, по которому платили авансы (письмо от 07.11.2022 № БС-4-21/14972@).