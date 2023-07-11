За июнь КЭП перевыпустили 43 тысячи юрлиц и ИП без визита в удостоверяющий центр

В кабинетах юридических лиц или ИП на сайте ФНС можно удаленно перевыпустить квалифицированную электронную подпись. При первом получении КЭП придется посетить удостоверяющий центр.

В июне 2023 квалифицированную электронную подпись (КЭП) удаленно перевыпустили 43 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Через личный кабинет на сайте ФНС могут перевыпустить КЭП только те, кто раньше получил электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС.

Чтобы удаленно перевыпустить сертификат электронной подписи, нужно в личном кабинете ЮЛ зайти в раздел «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)».

В личном кабинете ИП есть раздел «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».

Впервые получить КЭП без визита в Удостоверяющий центр пока что нельзя.

Если за электронной подписью обращается представитель юрлица, в том числе иностранной компании, то необходимо посетить аккредитованные удостоверяющие центры. Их список опубликован на сайте Минцифры.