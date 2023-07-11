Бухгалтеры просят помощи. Помогите коллегам с ответами
На форуме Клерка.ру есть вопросы, на которые пользователи еще не получили ответ. Помогите коллегам бухгалтерам решить насущные проблемы.
На форуме Клерк.ру пользователи ежедневно публикуют десятки вопросов. На подавляющее большинство отвечают в течение дня, а на некоторые — за пару часов. Но есть несколько вопросов, которые так и остались без ответов.
Давайте поможем коллегам с их рабочими вопросами. 5 вопросов от бухгалтеров на форуме Клерк.ру:
Производство и реализация готовой продукции
Проверка иностранного поставщика
Нужен ли чек на зачет предоплаты?
По отчету ЕФС
Проводки фиксированных вносов в 2023
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