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ЕНП (единый налоговый платеж)

Временно запретят зачет своих налогов на чужой ЕНС

Сейчас можно подать заявление на зачет ЕНП в сет предстоящей обязанности по уплате своих налогов, а также в счет третьих лиц, то есть, перекинуть деньги со своего ЕНС на чужой.
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Эту норму хотят временно отменить.

Действие нормы о зачете своего сальдо ЕНС в счет налогов за другого налогоплательщика планировали приостановить с 1 июня по 31 декабря 2023 года.

Поправки содержатся в законопроекте, который прошел первое чтение в Госдуме и сейчас готовят поправки ко второму чтению.

Очевидно, дату начала запрета сдвинут, потому что 1 июня уже прошло и задним числом отменить право на зачет не получится.

Причина такого запрета в пояснительной записке к проекту не раскрывается.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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