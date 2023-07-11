Временно запретят зачет своих налогов на чужой ЕНС

Сейчас можно подать заявление на зачет ЕНП в сет предстоящей обязанности по уплате своих налогов, а также в счет третьих лиц, то есть, перекинуть деньги со своего ЕНС на чужой.

Эту норму хотят временно отменить.

Действие нормы о зачете своего сальдо ЕНС в счет налогов за другого налогоплательщика планировали приостановить с 1 июня по 31 декабря 2023 года.

Поправки содержатся в законопроекте, который прошел первое чтение в Госдуме и сейчас готовят поправки ко второму чтению.

Очевидно, дату начала запрета сдвинут, потому что 1 июня уже прошло и задним числом отменить право на зачет не получится.

Причина такого запрета в пояснительной записке к проекту не раскрывается.