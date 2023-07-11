Когда вы чаще читаете новости: утром или вечером? Опрос

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«Утренний бухгалтер» — сборник всех материалов сайта за день. Самые главные новости, Трибуна, статьи и мероприятия, блоги компаний, новые документы в нашей правовой базе. В каждом выпуске вы получаете «all inclusive».
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
«Ночной бухгалтер» — это авторский выпуск от главного редактора. Немного мемов и юмора, полезные подборки, интересные рубрики (ШОК дня, О(б)суждалки, Бухгалтерские приметы и др.). Самые важные и просто любопытные новости, которые ни за что нельзя пропустить.
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
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