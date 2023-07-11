Когда вы чаще читаете новости: утром или вечером? Опрос

Следить за изменениями в бухгалтерии и просто за новостями в течение дня бывает трудно. Поэтому обычно новости читают или утром (пока завтракают), или вечером (за ужином или уютном расположившись в кресле или кровати). Так кто вы в новостях — жаворонок или сова?

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«Ночной бухгалтер» — это авторский выпуск от главного редактора. Немного мемов и юмора, полезные подборки, интересные рубрики (ШОК дня, О(б)суждалки, Бухгалтерские приметы и др.). Самые важные и просто любопытные новости, которые ни за что нельзя пропустить.

РАССЫЛКА Ночной бухгалтер Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах Отправить

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