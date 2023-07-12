Певица Зара собирается зарегистрировать бренд Zara и выпускать одежду, косметику и ювелирку

Юридическое лицо отечественной певицы Зары (настоящее имя Зарифа Мгоян) подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Zara. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Онлайн патент».
Сейчас у исполнительницы уже есть один товарный знак. Под ним она может проводить развлекательные мероприятия.
В новой заявке указано, что под брендом Zara певица планирует выпускать косметику, одежду, ювелирные украшения, часы, а также заниматься производством продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.
В 2020 году Зара сотрудничала с брендом натуральной косметики Zeitun и с брендом Mercury, который производит ювелирные украшения.
В 2022 году выручка ООО «Зара» упала до 5 млн рублей, тогда как в 2019 году за концертную деятельность компания получила 31 млн рублей.
Комментарии2
ОльгаГлавный бухгалтер
И потом наши клуши начнут предъявы к испанской Заре кидать. А им скажут: "Ан нет, это Зара армянская, к ней чешите". Чем дальше, тем смешней.
Борис МальцевКлерк
Зара таки никуда и не ушла))