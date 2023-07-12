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Товарный знак

Певица Зара собирается зарегистрировать бренд Zara и выпускать одежду, косметику и ювелирку

У компании исполнительницы уже есть зарегистрированный товарный знак, но под ним она может вести только развлекательную деятельность. Сейчас певица хочет производить одежду, ювелирные украшения, косметику, выпускать продукты питания и напитки.
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Юридическое лицо отечественной певицы Зары (настоящее имя Зарифа Мгоян) подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Zara. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Онлайн патент».

Сейчас у исполнительницы уже есть один товарный знак. Под ним она может проводить развлекательные мероприятия.

В новой заявке указано, что под брендом Zara певица планирует выпускать косметику, одежду, ювелирные украшения, часы, а также заниматься производством продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

В 2020 году Зара сотрудничала с брендом натуральной косметики Zeitun и с брендом Mercury, который производит ювелирные украшения.

В 2022 году выручка ООО «Зара» упала до 5 млн рублей, тогда как в 2019 году за концертную деятельность компания получила 31 млн рублей.

Комментарии

2
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 23 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    И потом наши клуши начнут предъявы к испанской Заре кидать. А им скажут: "Ан нет, это Зара армянская, к ней чешите". Чем дальше, тем смешней.

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    13 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Зара таки никуда и не ушла)) 

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Логотип Такском
Такском
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