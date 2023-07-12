Певица Зара собирается зарегистрировать бренд Zara и выпускать одежду, косметику и ювелирку

У компании исполнительницы уже есть зарегистрированный товарный знак, но под ним она может вести только развлекательную деятельность. Сейчас певица хочет производить одежду, ювелирные украшения, косметику, выпускать продукты питания и напитки.

Юридическое лицо отечественной певицы Зары (настоящее имя Зарифа Мгоян) подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Zara. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Онлайн патент».

Сейчас у исполнительницы уже есть один товарный знак. Под ним она может проводить развлекательные мероприятия.

В новой заявке указано, что под брендом Zara певица планирует выпускать косметику, одежду, ювелирные украшения, часы, а также заниматься производством продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

В 2020 году Зара сотрудничала с брендом натуральной косметики Zeitun и с брендом Mercury, который производит ювелирные украшения.

В 2022 году выручка ООО «Зара» упала до 5 млн рублей, тогда как в 2019 году за концертную деятельность компания получила 31 млн рублей.