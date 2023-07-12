На НДФЛ нужно одно уведомление, даже если уплата идет частями

Иногда бухгалтеру надо уплатить НДФЛ с конкретной выплаты физлицу, не дожидаясь крайнего срока уплаты (28 числа). Это не обязывает сдавать уведомление на эту же сумму. Уведомление пока сдается только одно – до 25 числа.

Например, отдельная платежка может понадобиться для суда, чтобы судьи не вникали в дебри распределения налогов на ЕНС. В платежке на нужную сумму можно указать нужный текст.

Такую ситуацию, в частности, обсуждают на нашем форуме.

Компания выиграла суд, заплатила юристу за услуги и теперь так же через суд хочет вернуть эти расходы с оппонента (оплата на карту юриста + НДФЛ).

Срок уплаты НДФЛ – 28 июля. Но это будет ЕНП на сумму всех налогов и взносов, среди которых – НДФЛ с выплаты юристу. Будут ли судьи вникать в эти хитросплетения ЕНС?

Поэтому решено сделать отдельную платежку на ЕНП с суммой НДФЛ. В тексте этой платежке бухгалтеру советуют четко прописать, что это именно НДФЛ с такой-то выплаты.

– Не думаю, что судья в курсе, что КБК в этой платежке будет не эндэфээльный, – пишет участник обсуждения.

При этом уведомление на эту выплату сдавать не надо. Оно будет одно на общую сумму НДФЛ за период с 22.06 по 23.07.

Впрочем, при желании можно сдать и досрочное уведомление только на эту сумму. Тогда уплаченный НДФЛ на следующий день автоматически зарезервируют (такое правило работает с 29.06).

Но в следующем уведомлении надо указать общую сумму НДФЛ, а не за минусом той, что была в первом уведомлении.